Lors d'un entretien accordé à La Provence, Omar Da Fonseca a donné son sentiment sur la prochaine arrivée de Jorge Sampaoli à l'OM.





Le consultant ne sait pour l'instant pas dire s'il s'agit d'un bon choix pour les Phocéens : "Pour un entraîneur, on met en avant quelques critères : la connaissance du championnat, du club, du groupe de joueurs, de la langue pour faire passer des messages... Or, pour Sampaoli, j'ai du mal à dire s'il va apporter, ou pas, à l'OM. Il entraîne au Brésil et est passé par Séville (ça s'est super bien passé, même s'il n'est pas resté longtemps), mais il n'a jamais véritablement entraîné à l'étranger. Là, il vient dans un autre milieu. On peut le considérer particulier, original, pas du tout basique, ni plat. Ce n'est pas quelqu'un de discret." Il paraît presque étonné que les dirigeants marseillais en aient fait leur priorité : "Depuis le début, on a le sentiment que l'OM l'a ciblé et qu'il n'y avait que lui comme entraîneur possible. On connaît la plupart des entraîneurs ; lui, je ne le connais pas trop alors que je suis allé au Chili pour le suivre à la Copa America quand il a pris le relais de Bielsa. À Séville, l'équipe jouait bien, car il y avait une base de joueurs. Avec l'Argentine, il a été énormément critiqué, je ne sais même pas s'il pourrait revenir un jour. Je me souviens du titre d'un journal : "Le seul homme qui peut cabosser une Ferrari"."





"Il est ambitieux dans le jeu"

Il s'attend un jeu offensif : "Si je me base sur le Chili et Séville, il est ambitieux dans le jeu. Les hommes de couloir montaient sans arrêt." Il pense aussi que l'environnement marseillais pourrait lui être favorable : "C'est un des critères qui le favorise. Il a toujours voulu s'imposer. Il est dans une situation où il peut se permettre d'être un peu insouciant, il va pouvoir tenter des coups. Si l'OM commence à donner des spectacles, à gagner des matches, peut-être qu'il peut faire du bien, créer du lien entre les supporters, les joueurs et les dirigeants. Son football est effervescent."



Pablo Longoria semble effectivement avoir misé très tôt sur lui pour la succession d'André Villas-Boas. Les prochains mois diront s'il s'agissait du bon choix.