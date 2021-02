Pablo Pavan a livré quelques détails sur le parcours de Jorge Sampaoli.





Interrogé par La Provence, le biographe de l'Argentin a rappelé quelques étapes de son parcours : "Le foot est toute sa vie et l'est toujours aujourd'hui", a-t-il notamment indiqué. Il s'est souvenu que le technicien avait côtoyé les équipes de jeunes des Newell's Old Boys : "Là, il a joué dans des ligues amateurs et s'est consacré à sa formation pour devenir entraîneur pro." Marcelo Bielsa a ensuite beaucoup inspiré le natif de Casilda : "Ils ont la même passion pour le jeu offensif. L'un comme l'autre veut que leurs hommes jouent comme ils le faisaient quand ils étaient enfants, avec cette ambition de gagner sans crainte ni inquiétude." Et chaque étape lui a permis de s'améliorer : "À Juan Aurich, il a formé son caractère. À Sport Boys, il a vraiment été mis à l'épreuve du professionnalisme. Emelec l'a fait se battre pour un titre. L'Universidad du Chili l'a consacré. Avec la sélection chilienne, il a réussi à remporter un titre historique (la Copa America 2015). Séville a été un saut vers l'Europe ; l'Argentine, un rêve. Et les deux équipes du Brésil ont changé leur façon de jouer dans ce pays", a-t-il poursuivi.



Sampaoli dispose d'une belle expérience puisqu'il a déjà coaché 702 matchs, avec ses différentes équipes.