Satin pense que Sampaoli, ça colle bien avec l'OM

Bruno Satin pense que le caractère de Jorge Sampaoli se mariera bien avec Marseille. Il pointe en revanche le manque de stabilité du club.





"Ça fait un moment qu'on le voit, on sait que c'est un disciple, un de plus, de Marcelo Bielsa qui a aussi pas mal travaillé au niveau sélection. C'est un travail forcément différent. C'est quelqu'un de sanguin, quelqu'un de bouillonnant. C'est aussi un entraîneur qui a des idées et des résultats. Chaque fois qu'il a dirigé un club, que ce soit à Séville ou en Amérique du Sud, il a toujours obtenu de bons résultats. En tout cas, il se qualifiait dans les critères que les clubs souhaitaient", a déclaré l'agent de joueurs au micro du Late Football Club.





"Je pense que son caractère correspond bien à ce qu'est l'OM"

Il ne s'inquiète pas de la tendance de Sampaoli à ne pas rester longtemps dans ses clubs : "Mais vous savez, en Amérique du Sud, quand vous arrivez à survivre ne serait-ce qu'un an à la tête d'une équipe dans le championnat brésilien, c'est déjà une performance. Parce que là-bas, il y a une rotation phénoménale donc il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Je pense que son caractère correspond bien à ce qu'est l'OM. Ce qui est plus inquiétant, c'est l'instabilité qu'il y a au niveau de la direction globale."



L'Argentin arrive dans un contexte très particulier, avec une rupture quasi totale entre les supporters et la direction de l'OM.