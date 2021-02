Bouhafsi rappelle les incohérences du discours d'Aulas

Mohamed Bouhafsi est revenu sur les propos tenus par Jean-Michel Aulas, cette semaine. Le président lyonnais s'était encore plaint de l'arrêt du championnat de la saison passée. Le journaliste a pointé deux grosses incohérences.





Au micro de RMC, Mohamed Bouhafsi a commenté la sortie du patron rhodanien et rappelé qu'il avait d'abord milité pour un arrêt de la compétition : "Il y a deux éléments incohérents dans ce que dit Jean-Michel Aulas, c'est que tout d'abord, il faut rappeler qu'au tout début de la crise, il réclamait une saison blanche avant de changer d'avis. Et Édouard Philippe ne s'exonère de rien puisqu'il dit qu'il a pris la décision face à des gens qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres sur ce qu'il fallait faire", a-t-il déclaré.





"Aulas soutient totalement Le Graët, c'est incompréhensible"

Il ne comprend pas non plus pourquoi le Lyonnais soutient Noël le Graët dans sa candidature à la présidence de la FFF, alors que ce dernier avait justement voulu l'arrêt du championnat : "Et la deuxième chose incohérente, qui est plutôt illogique, c'est que Jean-Michel Aulas soutient totalement Noël Le Graët qui était le premier à demander d'arrêter le football français à ce moment-là. Ça, c'est incompréhensible."



Pour rappel, Lyon était septième du classement, au moment de l'arrêt de la Ligue 1, la saison passée. Il accusait 10 points de retard sur la 3e place, après 28 journées. Le talent de JMA réside dans le fait d'être parvenu à faire croire, avec le temps, que son équipe aurait été capable de revenir et de se qualifier pour la Ligue des Champions.