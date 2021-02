Un leak étonnant sur les consignes données aux salariés

Le célèbre supporter Titi (c'est toi le boss) a publié les images d'un guide destiné aux salariés de l'OM. Le contenu est surprenant. Il leur est expliqué comment réagir aux provocations des supporters.





Sur Twitter, Titi a posté le contenu d'un guide destiné aux employés du club marseillais. En voici un petit extrait : "Lorsque vous interagissez avec des fans de l'OM, vous devez essayer d'éviter tout conflit avec eux. Ne répondez pas aux provocations des fans - la seule chose qu'ils veulent, c'est vous voir répondre et échanger des insultes avec vous."



Le supporter n'a pas mâché ses mots à l'égard du contenu : "Eyraud et Ouvrard veulent des salariés lobotomisés, jusqu'à leur dicter leur comportement sur les réseaux sociaux. Les supporters y sont vus comme des animaux qui ne parlent qu'en insultes. On appréciera", a-t-il ajouté.



On peut effectivement penser que les supporters phocéens attendent que le patron du club s'exprime. Ils veulent donc des réponses. De là à imaginer qu'ils provoquent tous...





