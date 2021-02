Rothen trouve Payet plus mince

Jérôme Rothen considère que Dimitri Payet (33 ans) a retrouvé une condition athlétique intéressante. Il a notamment trouvé très disponible face au FC Nantes, samedi.





"Payet, on l'a aussi pas mal de fois décrié, mais sur ce match face à Nantes, il était en jambes. Il est mieux physiquement et ça se voit, ça se ressent techniquement. Déjà, c'est lui qui égalise avec une offrande de Nagatomo, mais derrière il y a des gestes techniques. Là, il est plus réactif, plus vif. Je veux le mettre comme taulier sur ce match. Il a une qualité technique bien supérieure aux mecs qui l'entourent et ça se ressent dans le jeu de l'Olympique de Marseille", a déclaré l'ancien parisien sur la radio RMC.



Critiqué par Rachid Zéroual, en fin de semaine dernière, Payet a rappelé quel caractère il avait. Il a permis d'obtenir le nul (1-1) contre les Nantais. Il reste un élément très important de l'équipe marseillaise, à condition d'être en bonne forme.