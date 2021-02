Lamperti compare Sampaoli à Bielsa

Fabrice Lamperti a souligné combien Jorge Sampaoli avait une vision proche de celle de Marcelo Bielsa.





"C'est plus un disciple de Marcelo Bielsa. Il y a beaucoup d'entraîneurs en Argentine qui se revendiquent de l'école ‘Bielsiste'. Des gens du football argentin trouvent que c'est lui qui lui ressemble le plus, a estimé le journaliste sur le plateau de La Provence. Il a une approche similaire à celle de Bielsa. Il ne s'en cache pas, quand il faisait des footings à la recherche d'une identité de jeu, il écoutait les conférences de presse de Marcelo Bielsa. Ils viennent du même coin en Argentine et supportent le même club. Il y a une vraie filiation. Ils sont assez proches en âge. Ils se ressemblent, mais Sampaoli est plus proche de ses joueurs alors que Bielsa aimait mettre une barrière. Venir à Marseille, c'est une prise de risque se sa part."



Lors d'un entretien accordé à La Nacion, en 2014, Sampaoli avait révélé qu'El Loco l'avait profondément inspiré dans sa façon d'aborder le poste d'entraîneur : "J'en étais arrivé à un point où j'étais devenu Bielsa dépendant", avait-il notamment déclaré.