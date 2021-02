Giovanni Castaldi pense que l'OM fait une belle affaire en obtenant la signature de Jorge Sampaoli.





Sur la chaîne officielle lyonnaise, le journaliste a considéré que les dirigeants marseillais avaient raison de miser sur l'Argentin : "C'est vraiment un super coup quoi qu'on en dise. Moi, ce qui me pose souci, ce sont les deux ans et demi de contrat. Que tu le prennes six mois pour terminer la saison et un an, ça me parait logique. C'est un coach génial et qui a du tempérament, mais qui sur le long terme a du mal à s'installer. C'est plus ça qui me pose problème", a-t-il déclaré.



Pour rappel, les négociations concernent désormais l'Atlético Mineiro, en vue qu'il le libère de son contrat. Le technicien pourrait arriver vendredi à Marseille, mais ne devrait pas être sur le banc face à Lyon.