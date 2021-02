Cellule de recrutement : Flos viré pour faute grave, Khirat également sur le départ

Michel Flos, recruteur-superviseur de l'OM depuis neuf ans, a été licencié pour faute grave. Il a saisi le conseil des prud'hommes. Ferhat Khirat est également poussé vers la sortie.





Selon La Provence, les dirigeants du club phocéen ont licencié Michel Flos, recruteur-superviseur depuis neuf ans, pour faute grave. Il a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille. "Il était devenu incompétent depuis quatre mois, avec des actes d'insubordination répétés. Il n'aurait pas dit bonjour à David Friio (responsable du recrutement nommé en août, NDLR). Vu son passé, c'est injurieux de le traiter ainsi. S'il y en a bien un qui respecte l'institution OM, c'est lui. Il a connu toutes les directions des dernières années et jamais il ne lui a été adressé le moindre reproche", a précisé son avocat.



Ferhat Khirat, qui est quant à lui arrivé en 2014, a été reçu par la direction des ressources humaines et est aussi l'objet d'une procédure de licenciement. Les deux autres membres de la cellule de recrutement, Emmanuel Clément et Georges Santos, sont sous contrat jusqu'au 30 juin.



Pablo Longoria travaille visiblement à la recomposition de la cellule. L'OM a de nouveau rendez-vous avec le conseil des prud'hommes...