René Malleville ne décolère pas contre le président de l'OM, Jacques-Henri Eyraud.





"Eyraud, il cumule connerie sur connerie. Des trucs qu'il croit intelligents ou que ça va lui apporter du monde de son côté. Ce mec, tu te demandes comment il a fait pour avoir les diplômes qu'il a. Il est absolument nul à chier dans la communication. Il est allé envoyer un questionnaire aux gens pour leur demander leur avis... Mais tu es un fou. Il y a un groupe de fans qui a fait un nouveau questionnaire et je vous demande de le remplir. Mais celui d'Eyraud avec son agora... il fait connerie sur connerie. Mais casse-toi Eyraud", a-t-il déclaré au micro de Radio Star.



JHE est resté silencieux ces derniers jours, malgré la profonde crise qui secoue le club. Il n'a pas cherché à justifier sa position, ou apaiser la situation. Il n'a pas non plus réagi au retrait de nombreux groupes du programme OM Nation.