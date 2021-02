Procès des supporters : 12 condamnations et 2 relaxes

12 supporters ont été condamnés, suite aux violents incidents survenus à la commanderie, le 30 janvier.





Le tribunal correctionnel de Marseille a livré son verdict concernant les 14 supporters qui comparaissaient ce mercredi. 2 ont été relaxés et 12 d'entre eux ont écopé d'une peine de prison : 11 ont été condamnés à six mois de prison avec sursis, tandis que le 12e a écopé de trois mois de prison ferme, avec un possible aménagement de peine. Il était sous le coup de sursis pour une autre condamnation. Les préjudices moraux et matériels de l'OM seront examinés en juin. Le club estimerait le coût des dégradations à un peu plus de 87 000 €.



"Je suis surpris, perplexe et assez dépité. On a un tribunal qui a estimé que, sur une foule de 300 personnes, il y avait une foule unique. Qu'il ne pouvait pas y avoir plusieurs clans ou aspirations différentes", a réagi l'avocat Maître Nicolas Besset au micro de RMC.



Pour rappel, un deuxième procès se tiendra le 22 mars. Il concernera cinq autres supporters, dont le leader des ultras Christophe Bourguignon.