Mercato : Arturo Vidal avec Jorge Sampaoli, à l'OM ?

Arturo Vidal (33 ans) pourrait tenter de se relancer à l'OM, en rejoignant Jorge Sampaoli, l'été prochain.





Selon les informations relayées par Calciomercatonews, le milieu de terrain de l'Inter Milan pourrait profiter de la présence de l'Argentin pour tenter de se relancer à Marseille, la saison prochaine. Le média précise qu'il reste en contact constant avec son ancien sélectionneur.



L'international chilien (119 sélections, 32 buts) est effectivement en difficulté chez les Nerazzurri. Pas dans les petits papiers de son entraîneur, Antonio Conte, l'ancien Barcelonais va se chercher un nouveau challenge, lors du mercato estival. Le média italien pense que Sampaoli va alors tenter de le relancer à l'OM. Des contacts avec des intermédiaires auraient même déjà eu lieu. Pour autant, les Marseillais devraient se heurter à un problème de taille, à savoir le salaire du joueur. Il est estimé à 6,5 millions d'euros par an, net, en Lombardie.



Arrivé libre en septembre 2020, Vidal a pris part à 20 matchs, inscrit un but et délivré deux passes décisives, cette saison. Il dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2022. Il est particulièrement réputé pour son caractère (il a pris 199 cartons jaunes et 9 cartons rouges en 433 rencontres, depuis le début de sa carrière) et son penchant pour la fête. Giorgio Chiellini affirmait d'ailleurs en 2020 que son principal point faible était sa consommation d'alcool. Il n'est pas évident que les dirigeants olympiens aient dans l'idée de faire venir ce type de joueurs.



Une information à prendre avec de grosses pincettes. La presse italienne a parfois tendance à vouloir placer les flops de Serie A dans les clubs français.