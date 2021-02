6 500 travailleurs immigrés décédés sur les chantiers du mondial qatari ?

Au moins 6 500 ouvriers immigrés seraient décédés sur les chantiers des stades du Mondial 2022. Des chiffres que le Qatar dément.





Selon une enquête du Guardian, plus de 6 500 ouvriers originaires d'Inde, du Pakistan, du Népal, du Bangladesh et du Sri Lanka seraient morts au Qatar depuis 2010 sur les chantiers liés à l'organisation de la coupe du monde. Pour en arriver à ce nombre, le quotidien anglais s'est appuyé sur les données des gouvernements de ces pays. Les décès seraient dus aux fortes chaleurs, aux chutes et aux insuffisances cardiaques.



Le journal estime probable que ces décès soient liés aux projets d'infrastructures. Le comité d'organisation qatarien indique quant à lui que seuls 37 ouvriers, parmi les 6 500, sont décédés sur les chantiers des stades. Et 34 ne sont pas considérés comme des accidents de travail. Le Qatar a ainsi formellement démenti les accusations : "Le taux de mortalité dans ces communautés se situe dans la fourchette prévue en fonction de la taille et des caractéristiques démographiques de la population. Cependant, chaque vie perdue est une tragédie et aucun effort n'est épargné pour essayer d'éviter chaque mort dans notre pays", a affirmé un porte-parole du gouvernement.



La FIFA maintient quant à elle sa confiance envers le pays qatari : "Avec les mesures de santé et de sécurité très strictes sur le site, la fréquence des accidents sur les chantiers de la Coupe du monde de la FIFA a été faible par rapport à d'autres grands projets de construction dans le monde."



Pour rappel, la coupe du monde est censée se dérouler au Qatar entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022.