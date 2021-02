Courbis déconseille la C3 à l'OM

Rolland Courbis pense que l'OM gagnerait à ne pas se qualifier pour la Ligue Europa.





Au micro de RMC, le consultant a évoqué la fin de saison du club marseillais. Il pense qu'une qualification pour la C3 compliquerait son prochain exercice : "Avec les matchs européens le jeudi... Moi, je dis non ! Marseille doit avoir des objectifs en championnat et en Coupe de France. Si tu mets la Coupe d'Europe en plus, il faudra un effectif de qualité, mais avec plus de 14-15 joueurs. Il faudrait 7-8 joueurs de plus si c'est le cas. La saison prochaine, il y aura certains départs. Mettre en place un groupe en quantité pour pouvoir jouer sur tous les tableaux, ce sera impossible. Donc sincèrement, je pense que l'OM ferait mieux de ne pas être en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça augmenterait les chances de finir sur le podium pour retrouver la Ligue des Champions en 2022. Je comprends les joueurs, ils veulent jouer l'Europe. Mais la période est compliquée", a-t-il déclaré sur l'antenne de la radio.



Lyon constitue l'exemple même du club qui a profité d'un calendrier allégé. Pour autant, une nouvelle saison sans coupe d'Europe représenterait un terrible échec alors que l'effectif actuel semble particulièrement compétitif. Tout au moins sur le papier.