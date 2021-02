Aulas est fier d'avoir été pris en exemple par Zéroual

Jean-Michel Aulas est fier d'avoir été cité en exemple par Rachid Zéroual, lors de la conférence de presse des supporters de l'OM. Il a donné son avis sur la gestion du club phocéen.





Lors d'un entretien accordé au journal L'Equipe, le patron rhodanien s'est exprimé sur l'intervention du leader des Winners. Ce dernier avait indiqué qu'il aimerait avoir un président de sa trempe : "J'en suis très fier. Les supporters de l'OM adoraient Bernard Tapie, on comprend pourquoi, et ils aiment qu'il y ait un vrai patron, oui. Ma manière de faire, qui les dérange quand on joue contre eux, peut susciter, sur la durée, des rêves inassouvis."





"Je pense que ça ne peut pas être tenable"

JMA a également évoqué le match de dimanche, lequel opposera Lyon à l'OM au stade Orange Vélodrome : "S'il n'y aura pas de public, dimanche ? (Sourires.) J'espère qu'il n'y en aura pas non plus sur la route. On a été sollicité par le préfet de police qui nous demande, bien que le match soit à huis clos, de ne pas venir avec notre car, sous prétexte que l'OM est dans une phase de relations tendues avec son public. Ce qui prouve que lorsque la Ligue ne prend pas les mesures qu'il faut prendre au moment où il faudrait les prendre, cela génère, derrière, des réactions dignes d'un état de non-droit. Cela me pose à la fois un problème en termes de liberté, mais aussi de superstition. Quand je ne vais pas au match avec mon car, ce n'est pas pareil. Et c'est une défaite pour les valeurs du foot. Mais on ne souhaite à aucun club, aucun président et aucun groupe de supporters de vivre ce qui se passe en ce moment à Marseille."



Aulas gérerait différemment, s'il était président de l'OM : "Si l'on peut gérer un club malgré ses supporters, ou contre eux ? Moi, je ne sais pas faire. C'est pour ça que j'ai choisi délibérément de le gérer avec eux. Si certains estiment pouvoir faire autrement, qu'ils le démontrent. Mais je pense que ça ne peut pas être tenable."



Le président lyonnais adresse ainsi une petite pique à son homologue phocéen, mais aussi à la LFP et aux supporters de l'OM.