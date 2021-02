Mercato : Milan aurait bien fait une offre à Thauvin

Florian Thauvin (28 ans) aurait reçu une proposition concrète de la part du Milan AC. Il ne l'aurait toutefois pas accepté.





Selon les informations relayées par Milan News, le milieu offensif a reçu une proposition de contrat émanant du club Lombard. Les Milanais auraient proposé un engagement sur cinq ans, assortie d'une rémunération nette de 4 millions d'euros par an. Elle n'aurait pas été acceptée par le joueur, lequel attendrait un salaire plus important. Les discussions ne seraient pas rompues.



En fin de contrat en juin, Florian Thauvin ne s'est pour l'instant pas exprimé sur son avenir. Certaines rumeurs sont contradictoires, puisque la presse italienne annonçait un accord avec le club milanais, en fin d'année dernière. En difficulté avec l'OM, Flotov n'a inscrit qu'un but en 10 apparitions, depuis le début de 2021. Il est l'une des grandes déceptions de cette saison, alors qu'il n'a pas su élever son niveau en Ligue des Champions. Il percevrait 2,6 millions d'euros nets par an dans le club marseillais.



En Premier League, Leicester aurait également un oeil sur lui.