Sampaoli déjà plus critiqué que Domenech, fait remarquer Acherchour

Walid Acherchour a fait remarquer que Jorge Sampaoli était déjà plus critiqué que Raymond Domenech.





Sur son compte Twitter, le journaliste de Winamax a fait remarquer que l'Argentin était déjà plus critiqué que l'ancien sélectionneur des Bleus, lequel a fait un passage éclair à Nantes : "De la complaisance pour Domenech qui n'a pas entraîné depuis 25 ans et qui porte le plus grand fiasco du football, mais des avis à charge sur un coach étranger qui a fait gagner le Chili et laisser une trace à Séville par son style de jeu. En vrai, on a ce qu'on mérite en France", a-t-il posté.



Il est effectivement étonnant que l'ancien Sévillan soit aussi critiqué alors qu'il est respecté dans d'autres pays. Le niveau de certains spécialistes qui connaissent tous les footballs nous surprendra toujours, en France. Ils savent lire le talent caché d'un Rudi Garcia ou d'un Bruno Genesio, et, sans avoir besoin de voir jouer son équipe, repèrent les failles de la méthode d'un Jorge Sampaoli.