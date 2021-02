Violences Commanderie : 14 supporters devant le tribunal, ce mercredi

14 supporters de l'OM seront jugés, ce mercredi. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux dégradations à la Commanderie.





Ce mercredi, 14 supporters de l'OM vont passer devant le tribunal correctionnel de Marseille, suite aux incidents d'il y a un peu moins d'un mois. Selon RMC, le parquet évoque "une attaque en règle, hyper violente", tandis que la défense parle d'un procès "pour l'exemplarité".



Pour rappel, les débordements sont survenus après qu'une manifestation ait été organisée et soit arrivée devant le portail du centre d'entraînement. On peut penser que le caractère de la préméditation a été particulièrement étudié. Les violences observées sur les vidéos font en tout cas froid dans le dos et semblent bien peu en adéquation avec la situation sportive d'alors. Il s'agissait plutôt d'une protestation liée à des déclarations du président Jacques-Henri Eyraud. Le coût des dégradations est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, selon la direction de l'OM.



25 personnes avaient été interpellées, le jour des faits. 14 d'entre elles avaient été jugées en comparution immédiate, le 1er février, devant le tribunal correctionnel. Le procès avait été renvoyé à la demande des prévenus, lesquels vont comparaître pour " participation à un groupement en vue de la préparation de dégradations ", " destruction volontaire d'un bien ", et détention de stupéfiants ou de fumigènes. Quatre d'entre eux sont en détention provisoire.



Les supporters en cours jusqu'à cinq ans de prison et 75 000 € d'amende.





🔴 Que s'est-il passé le 30 janvier à Marseille ?

Images inédites des ultras qui pénètrent à l'intérieur du centre d'entrainement de l'OM : le joueur Álvaro González tente de faire le médiateur et reçoit un projectile#Quotidien pic.twitter.com/riDPwDMbrf — Quotidien (@Qofficiel) February 19, 2021