Vente OM : le clap de fin sur la rumeur ?

Plusieurs journalistes ont affirmé que des discussions avaient lieu concernant la possible vente de l'OM. Un insider très réputé a démenti les rumeurs en bloc.





Sur Twitter, le compte OMunitedOM a donné son verdict sur les rumeurs concernant un possible rachat du club marseillais : "Aujourd'hui il n'y a absolument rien concernant une éventuelle vente de l'Olympique de Marseille. C'est malheureusement une triste réalité", a-t-il posté.



Le compte OMunitedOM a donné à plusieurs reprises des informations que personne n'avait, lors des derniers mercatos. Il apparaît fiable et l'on peut dès lors douter de toutes les affirmations qui rapportent des discussions avec les Saoudiens. Selon toute vraisemblance, Frank McCourt n'envisage réellement pas de vendre le club. Pablo Longoria a d'ailleurs récemment déclaré avoir un plan sur quatre ans avec le propriétaire américain.



Il suffira bien sûr d'une petite étincelle pour que la planète olympienne s'enflamme à nouveau. Cette information tend néanmoins à nous ramener au présent et à la 7e place occupée au classement de Ligue 1.