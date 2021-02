Mercato : l'OM en pincerait pour un jeune du PSG

L'OM aurait fait part de son intérêt pour Soumaila Coulibaly (17 ans), un joueur du centre de formation du PSG. Il serait en concurrence avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich en vue de le faire signer.





Selon les informations relayées par le journaliste Loïc Tanzi, le club phocéen en pince pour le défenseur parisien. Il serait à la lutte avec les deux clubs allemands pour obtenir son renfort : "Soumaila Coulibaly (2003 - PSG) est en contacts avancés avec Dortmund. En fin de contrat, le défenseur central doit prendre une décision. Paris va faire une nouvelle offre. Le Bayern et Marseille sont également intéressés", a-t-il posté sur Twitter.



Sous contrat jusqu'en juin, Coulibaly n'a pour l'instant jamais porté les couleurs de l'équipe première du PSG. Il a en revanche fait des apparitions en Youth League et en coupe Gambardella. Cet intérêt montre combien Pablo Longoria multiplie les contacts en vue du mercato estival. L'espagnol est très actif depuis le début de l'année et a notamment réussi mercato hivernal de haute volée.



Il y a quelques saisons, Andoni Zubizarreta avait tenté d'attirer un autre joueur parisien, Stanley Nsoki.