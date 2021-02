Longoria suivrait un espoir du PSG

Le directeur sportif de l'OM regarderait du côté de la capitale pour un défenseur central, Soumaïla Coulibaly.





Selon les informations de RMC, Pablo Longoria lorgnerait sur le jeune défenseur de 17 ans, qui est en fin de contrat aspirant avec le PSG cet été, et qui attend de signer son premier bail en tant que professionnel. Le Français d'1m90 n'a fait aucune apparition avec les pros en match officiel, mais ça ne l'empêche pas d'être très courtisé, notamment en Allemagne. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont en effet sur Soumaïala Coulibaly, malgré sa récente rupture des ligaments croisés du genou.



Le Borussia a une longueur d'avance dans le dossier, et est en pole pour rafler la mise. Mais l'OM, en embuscade, souhaiterait tenter sa chance.