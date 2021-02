Millot pour OM-Lyon

L'arbitre du choc de la 27e journée de Ligue 1 a été désigné.





C'est Benoît Millot, 39 ans, qui sera au sifflet du match entre l'OM et Lyon au Stade Vélodrome, dimanche soir, à 21h. Ce dernier sera assisté sur les ailes par Mehdi Rahmouni et Aurélien Drouet. Le quatrième arbitre sera Jérémy Stinat, et la VAR sera contrôlée par Frank Schneider et Yohann Rouinsard.



Ce sera le deuxième match de l'OM que Benoît Millot arbitrera cette saison, après la victoire 2-1 face à l'AS Monaco, le 12 décembre 2020.