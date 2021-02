Molina va à contre-courant sur la vente

Selon le journaliste Romain Molina, l'intérêt des Saoudiens pour l'OM est un pur fantasme.





Interrogé par Spoutnik, un média russe, Romain Molina a affirmé qu'il n'y a "rien de concret" entre l'OM et un repreneur venu d'Arabie Saoudite, contrairement à ce qu'a affirmé avec force le journaliste Thibaud Vézirian, pour qui la vente est actée. Selon Romain Molina, qui a pris ses renseignements auprès du "ministère saoudien des Sports ou d'autres impliqués dans l'appareil d'Etat saoudien", les rumeurs d'une vente sont des "fantasmes", en précisant : "Je ne vois pas quel chef d'entreprise va investir dans un club qui perd autant d'argent par an."



De plus, selon le journaliste, l'Arabie Saoudite n'est pas le Qatar : "On a tendance à considérer que l'Arabie Saoudite rachèterait un club pour les mêmes raisons que le Qatar ou le Bahreïn, c'est-à-dire pour l'image, ce qui est une erreur."



Deux journalistes pour deux avis divergents : l'avenir sera le juge de paix dans cette histoire de la vente de l'OM.