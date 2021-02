Sampaoli ne devrait pas être sur le banc contre Lyon

Si l'arrivée du coach argentin à l'OM ne fait plus aucun doute, la question est dorénavant de savoir quand il sera sur le banc de touche du club lors d'un match officiel.





L'Equipe du jour révèle que le protocole contre le Covid-19 pourrait empêcher Jorge Sampaoli de participer à la rencontre contre Lyon, dimanche soir, en L1. En effet, les ressortissants du Brésil doivent observer 7 jours à l'isolement en venant en France depuis le pays sud-américain, ce qui sera le cas du coach de 60 ans et de son staff, pour l'instant composé de trois individus (Jorge Desio, Diogo Meschine et Pablo Fernandez). La signature du coach pourrait intervenir en fin de semaine, pas avant, et sa présence contre Lyon semble donc de facto exclu.



Jorge Sampaoli devrait coacher son premier match face à Canet (N2), en Coupe de France, le dimanche 7 mars.