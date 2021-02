Di Meco a une crainte avec un nouvel entraîneur

Eric Di Meco ne voit pas nécessairement d'un bon oeil la future arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM ces prochains jours.





"Le fameux travail de la saison prochaine, il (Jorge Sampaoli) peut le faire tout en n'étant pas proche du terrain tout de suite. Ma crainte dans cette histoire-là, on sait très bien que les premières semaines pour un coach sont importantes. On peut plomber une aventure dès le début avec une arrivée dans de mauvaises conditions. Moi j'ai peur que vu que ce qu'il se passe en-dehors du terrain à l'OM est tellement prégnant que ça rejaillit sur les joueurs et l'équipe. Je me dis que c'est dommage que son arrivée soit plombée par rapport à ça. Je ne suis pas sûr que finir son championnat au Brésil et enchaîner avec l'OM soit bon pour lui. Avant d'affronter ce qu'il se passe ici, ça serait bien qu'il se repose un peu, sans être empêché de voir les matchs de l'OM. Les supporters sont chauds et j'ai peur qu'ils s'en prennent à Sampaoli pour toucher le président."



L'ancien joueur de l'OM craint que la position intenable de Jacques-Henri Eyraud, contesté de toutes parts, atteigne par ricochet l'Argentin de 60 ans, qui devrait venir sous peu sur le banc de l'Olympique de Marseille, qui affronte Lyon dimanche soir, 21h, en Ligue 1.