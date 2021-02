Sur Canal Plus, l'ancien joueur de l'OM a donné son point de vue sur la future arrivée de Jorge Sampaoli au club.





"Sans faire de procès d'intention à (Jorge) Sampaoli, c'est un entraîneur qui fait des périodes plus longues en sélection. Mais en club, c'est un an maximum. Aujourd'hui, il reste trois mois de saison et ensuite c'est terminé. Je ne suis pas sûr que l'intérêt est de changer. Nasser Larguet fait de bonnes choses et a apaisé les choses dans un climat difficile. Je ne suis pas convaincu que ce soit le bon timing et une bonne chose de changer."



Sous les ordres de Nasser Larguet, qui pourrait voir sa mission d'intérimaire s'arrêter dimanche face à Lyon, l'OM a gagné deux fois (contre Auxerre en Coupe de France, contre Nice en L1), a fait trois nuls (contre Nantes, Lens et Bordeaux) et s'est incliné une fois (contre le PSG). Jorge Sampaoli pourrait cependant améliorer sensiblement les performances des joueurs avant des échéances importantes (Lyon, Lille puis Rennes en L1).