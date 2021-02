Sampaoli officialise son départ de l'Atlético Mineiro

Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l'Atlético Mineiro ce lundi.





Sur les réseaux sociaux, le technicien argentin a publié un message d'adieu au club brésilien : "L'année 2020 a été une année très dure pour l'humanité. Nous devions être créatifs et nous voulions construire une équipe qui, lorsqu'elle serait montrée à la télévision, ferait oublier la tristesse pendant un moment. Nous n'avons pas simplement cherché à gagner : nous avons essayé d'être heureux. Il n'y a pas eu un seul jour à l'Atlético Mineiro où nous avons abandonné notre idée du football. Cette équipe a eu le courage de jouer à domicile et à l'extérieur de la même manière. Nous n'avons jamais cessé de penser à la barre transversale de l'adversaire. O Galo (Le Coq, surnom de l'équipe) a mis son coeur dans tout le pays. Cela me donne une fierté impressionnante. J'espère que c'est une idéologie qui va continuer au club. Le football brésilien a un talent infini et il m'a fait redécouvrir la beauté du jeu, quelque chose qui me marquera à jamais. La fin est arrivée. Jeudi, ce sera le dernier match. Je pars avec la nostalgie de ne pas avoir pu entraîner dans un stade plein. Je sais que nous sommes devenus très émotifs. Je voulais vivre les vidéos que j'avais vues de la foule qui acclamait sans arrêt. Je tiens à remercier tout le club. Je tiens à remercier les joueurs pour leur engagement. A tout le personnel, pour avoir mis toute son âme dans ce projet. Aux dirigeants, pour nous avoir donné de bonnes conditions de travail. La ville, pour nous avoir si bien traités. O Galo est destiné à se battre pour de grandes choses. Je sais que les victoires viendront. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite de continuer à marcher avec votre coeur comme guide", a-t-il posté par le biais de son conseiller Wellington Campos.



L'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste à l'OM se précise peu à peu. Il pourrait être sur le banc de touche face à Lyon, dimanche.