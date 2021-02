Obraniak ne croit pas à un effet Sampaoli

Ludovic Obraniak pense que l'OM devrait terminer la saison avec Nasser Larguet sur le banc de touche.





Au micro de la chaîne L'Equipe, l'ancien joueur du LOSC a estimé que les dirigeants marseillais feraient mieux de s'appuyer sur le responsable du centre de formation, plutôt que de faire signer un contrat à Jorge Sampaoli : "Je trouve que Larguet fait un bon travail même s'il me déçoit un peu dans ses principes de jeu, a expliqué l'ancien milieu de terrain. Sampaoli, il va arriver alors qu'il y a six ou sept joueurs en fin de contrat. Est-ce qu'ils vont avoir envie de se faire mal ? Payet avait tenu six mois avec Bielsa et il y avait eu une rupture. Il en avait eu ras le bol, c'était trop de boulot. Là, je trouve que Sampaoli prend un risque en débarquant maintenant."



On peut imaginer que l'Argentin aura pour mission essentielle de limiter la casse en championnat, de faire un bon parcours en coupe de France et surtout de préparer la prochaine saison.