Sampaoli à l'OM ? Une mauvaise idée, selon Dufy

Guillaume Dufy est très défavorable à la venue de Jorge Sampaoli à l'OM.





Le journaliste considère que le technicien n'a pas le profil pour prendre en main l'équipe première marseillaise : "Pour moi, c'est un gros non pour Sampaoli ! Je ne comprends absolument pas cette excitation autour du garçon. Il a fait des choses formidables avec le Chili en Copa America ou à la Coupe du Monde. Mais depuis son passage à Séville, il n'a pas laissé un énorme souvenir. Je pense que Marseille se précipite. Sampaoli a l'étiquette Bielsa, donc ça va contenter tout le monde... Ça va faire du bien aux supporters. Mais les gens ne sont pas abrutis non plus. Laissons Larguet sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Laissons le temps à Longoria de trouver un bâtisseur, pas comme Sampaoli", a-t-il déclaré au micro de la chaîne L'Équipe.



Sampaoli semble déjà posséder des détracteurs avant même son premier match sur le banc phocéen. C'était aussi le cas de Marcelo Bielsa, lequel était adoubé par les supporters et beaucoup moins apprécié par certains journalistes et certains coachs français.