Mercato : Milik à la Juventus, l'été prochain ?

La presse italienne pense que la Juventus de Turin a pour idée de recruter Arek Milik (26 ans), à l'occasion du mercato estival.





Selon les informations rapportées par Calciomercato, le club de la Vieille Dame pense à l'international polonais, en vue de renforcer son secteur offensif, ces prochains mois. Le média croit effectivement savoir que le contrat de l'attaquant inclut une clause libératoire de 12 millions d'euros. Une information qui pose question, alors que le joueur est prêté par Naples et que les clauses libératoires sont interdites en France. Elle pourrait donc être intégrée dans le nouveau contrat qu'il a paraphé avec le club italien.



Touché à une cuisse, Milik n'a pour l'instant joué que 2 rencontres avec l'OM (et inscrit 1 but). Il pourrait revenir pour le match prévu contre Lyon, dimanche, mais manquera assurément de rythme. Il faut espérer qu'il participera aux derniers matchs de la saison.