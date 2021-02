Ménès pense que l'OM devrait continuer avec Larguet

Pierre Ménès estime que l'OM serait bien inspiré de poursuivre avec Nasser Larguet, cette fin de saison.





"Moi je garderais Larguet. Il respire la bonté, il a un truc positif. Je pense qu'il amène une vraie fraicheur à cette équipe qui en a bien besoin. J'aime beaucoup cet homme", a lancé le journaliste au micro du Canal Football Club.



Le bilan de Nasser Larguet se résume pour l'instant à 2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite. Il faut bien sûr tenir compte du fait que le contexte est très compliqué. On peut néanmoins imaginer que Pablo Longoria a aussi pour ambition de permettre à un nouvel entraîneur de préparer la saison 2021-2022. Et on ne devrait pas s'ennuyer, comme ce fut le cas à Nantes, d'ici mai, avec Jorge Sampaoli.



Pour rappel, il reste un match à l'Atlético Mineiro, en championnat. L'Argentin pourra ensuite rejoindre Marseille.