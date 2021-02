Leya Iseka a des regrets sur son passage à l'OM

Aaron Leya Iseka (23 ans) s'est remémoré son passage à l'OM, lors de la saison 2016-2017. Il regrette de ne pas l'avoir pleinement vécu.





Lors de l'été 2016, le petit frère de Michy Batshuayi a relevé l'aventure phocéenne avec la réputation d'un joueur pas trop mature. Elle a tourné court et il est reparti à la fin de son prêt, l'été suivant. Il a quelques regrets : "À Marseille, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pris conscience d'où j'étais. J'étais jeune, pas prêt physiquement, je n'avais pas toutes mes sensations. Il me fallait du temps avant de pouvoir accepter ce genre de challenge. Malgré tout, on ne peut pas refuser l'OM. J'ai appris énormément de tous les joueurs qui étaient là-bas, comme Lassana Diarra ou Dimitri Payet. Donc il y a plus de positif à retenir de cette expérience que de négatif", a-t-il déclaré lors d'une interview donnée à So Foot.



Leya Iseka a disputé 9 matchs sous la tunique olympienne, cette saison-là. Il défend aujourd'hui les couleurs du FC Metz, avec qui il a inscrit 4 buts en 14 rencontres de Ligue 1, depuis l'été dernier.