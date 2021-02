Rami aime beaucoup Sampaoli, mais...

Adil Rami (35 ans) s'est exprimé sur le caractère volcanique de Jorge Sampaoli. Il le verrait bien à l'OM, mais pas avec cet effectif.





"J'aime tout chez lui. Sa grinta notamment. Il est toujours à 100 %. Je l'appelle le coach droit au but, cela devrait donc bien aller pour l'OM. Son truc à lui, c'est attaque, attaque et attaque. Il déteste bâtir son jeu sur la défense", a déclaré le défenseur dans les colonnes du Parisien. Il ne croit pas que les joueurs actuels pourraient s'adapter à sa méthode : "Sa folie peut faire du bien à Marseille. Mais pas à cet OM-là. Il faudra un sacré recrutement, car je pense que l'effectif actuel ne va pas du tout avec le style de jeu qu'il prône. Par exemple, je sais qu'il n'est pas toujours fanatique des arrières centraux grands et costauds. Il les préfère petits, mais rapides. Il n'y a pas cela pour l'instant à Marseille. Il lui faut des mecs capables de jouer vite et qui sont très résistants, car il exige de son équipe qu'elle joue assez haut sur le terrain. Lui, il veut que son équipe attaque tout le temps. Son obsession, c'est de marquer des buts. Pas de ne pas en encaisser."



Jorge Sampaoli s'est fait expulser, lors de son match contre Recife, cette nuit. Une rixe a ensuite éclaté entre les staffs. Jacques-Henri Eyraud est prévenu, l'Argentin a aussi du caractère.