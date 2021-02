CdF : l'OM connait son adversaire des 16es

Le tirage au sort des 16es de finale de la coupe de France avait lieu ce dimanche. L'OM se déplacera au Canet (National 2).





L'OM se déplacera sur le terrain du Canet, le weekend du 6 et 7 mars.





Le tirage complet des 16es de finale

Groupe A

Valenciennes (L2) - Metz (L1)

Gazélec Ajaccio (N2) - Lille (L1)

Beauvais (N2) - Boulogne (N1)

Red Star (N1) - Lens (L1)



Groupe B

Lyon (L1) - Sochaux (L2)

Nice (L1) - Monaco (L1)

Saint-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2)

Rumilly-Vallières (N2) - FC Annecy (Nat)



Groupe C

Alès-en-Cévennes (N3) -Montpellier (L1).

Canet RFC (N2) - OM

Aubagne (N2) - Toulouse (Ligue 2)

Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique)



Groupe D

Puy Foot 43 (N2) - Lorient (L1)

SO Romorantin ou FC Mtsapéré - Chateaubriant (N2).

Olympique Saumur (N3) - US Montagnarde (R1)

Brest (L1) - PSG (L1).