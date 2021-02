Sampaoli aurait un accord avec l'OM

Jorge Sampaoli aurait trouvé un accord avec les dirigeants, concernant sa prochaine venue sur le banc olympien.





Selon les renseignements obtenus par Veronica Brunati, le coach de l'Atlético Mineiro s'est entendu avec Pablo Longoria : "Jorge Sampaoli est parvenu à un accord et sera entraîneur de l'OM. Il signera un contrat jusqu'en 2023. Il se rend à Marseille le 26/02", a-t-elle publié sur son compte Twitter. La Provence précise quant à elle que l'affaire n'est pas totalement conclue : "Tout n'est pas encore bouclé, rien n'est signé officiellement", aurait indiqué un membre de son entourage.



Nasser Largue a peut-être coaché son dernier match, samedi, contre Nantes (1-1). Pour rappel, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Albiceleste chercherait désormais un interprète en vue de faciliter son adaptation à Marseille. Il pourrait être sur le banc dimanche, contre Lyon, même si on imagine qu'il aura peu de temps pour faire connaissance avec ses nouveaux joueurs.



Son équipe, l'Atlético Mineiro, occupe pour l'instant la 4e place du classement du championnat brésilien.