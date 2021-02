MacHardy préfère Larguet à Villas-Boas

Jonatan MacHardy considère que Nasser Larguet est plus convaincant qu'André Villas-Boas, au poste d'entraîneur de l'OM. Il souhaiterait le voir continuer jusqu'à la fin de la saison.





Sur l'antenne de RMC, le journaliste a évoqué le travail réalisé par le Marocain, sur le banc marseillais. Il pense qu'il fait déjà mieux qu'André Villas-Boas : "Nantes-OM, ce n'était pas brillant, le match était très pénible. Dans le scénario du match, c'est vrai que les Nantais ont fermé le jeu, en étant dans le combat. On a compris que l'OM allait devoir montrer beaucoup de discipline et de créativité offensivement. On est loin des bribes de qualité de match de mercredi dernier. Mais quand on voit l'implication des joueurs, même si le match n'était pas génial, je préfère cet OM de Nasser Larguet que le néant, le vide, la médiocrité et l'indigence de l'OM de Villas-Boas", a-t-il déclaré au micro de la radio.



Nasser Larguet a obtenu 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite en 6 rencontres, depuis le début de sa mission. Rien de transcendant, même s'il est déjà remarquable d'avoir empêché les joueurs de sombrer, malgré les violences à la Commanderie et le contexte très tendu qui règne depuis.