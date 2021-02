Le détail qui confirme que Sampaoli va arriver

Jorge Sampaoli se serait mis en quête d'un interprète, dans l'optique de son arrivée en France. Les négociations avec les dirigeants de l'OM paraissent sur le point d'aboutir.





Selon les éléments relayés par l'émission Téléfoot, le coach argentin cherche un interprète pour l'accompagner dans son aventure marseillaise. Cela devrait lui permettre de mieux faire passer ses consignes aux joueurs non hispanophones. On peut d'ailleurs imaginer que ces derniers tiendront un rôle important dans le vestiaire, ces prochains mois.



Ce matin, La Provence indiquait aussi que les discussions avançaient bien, concernant la possible venue de l'ancien sélectionneur de l'Albiceleste. Elle a même ouvert la porte à la possibilité qu'il prenne place sur le banc phocéen, lors de la réception de Lyon, dimanche prochain. Il ne lui reste effectivement que deux matchs à coacher avec l'Atlético Mineiro, d'ici le terme de la saison, et ses dirigeants pourraient bientôt le libérer de ses obligatoires.



Sampaoli n'a apparemment pas été refroidi par le contexte actuel très tendu, à Marseille. Il faut dire que l'Argentine n'est pas en reste en ce qui concerne ce type de crises.