Sampaoli sur le banc contre Lyon ?

Jorge Sampaoli pourrait bientôt arriver du Brésil. Les négociations avanceraient bien.





Selon les renseignements publiés par La Provence, il est possible que l'Argentin soit intronisé dans les prochains jours. "On avance", a indiqué un membre de son entourage au quotidien. Il ne reste plus que deux matchs à l'Atlético Mineiro, pour terminer la saison. Le premier aura lieu aujourd'hui contre Recife, tandis que le second est prévu contre Palmeiras.



Le média précise que les dirigeants de Sampaoli ne sont pas informés de l'avancée des discussions. Il est possible que son bail, qui court jusqu'en décembre, soit résilié. Il pourrait venir avec trois ou quatre adjoints. L'OM doit quant à lui régler la situation d'André Villas-Boas, car il est interdit en France d'avoir deux entraîneurs sous contrat.



Sera-t-il sur le banc phocéen dimanche prochain ? "Peut-être", a indiqué son entourage. La Provence suspecte que les discussions soient plus avancées qu'on ne le pense. Espérons une bonne surprise.