L'OM est l'équipe qui prend le plus de cartons rouges en Europe

L'OM a écopé de son 8e carton rouge de la saison, face à Nantes (1-1). Il s'agit de l'équipe qui compte le plus d'exclusions en Europe.





Hiroki Sakai a vu rouge pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. Il avait déjà été exclu en Bundesliga et coupe de France. Cette saison, il totalise aussi 7 cartons jaunes. Mais il n'est pas le seul dans l'équipe olympienne à avoir subi le courroux des arbitres. Les équipes d'André Villas-Boas et de Nasser Larguet sont les plus sanctionnées en Europe, en ce qui concerne les biscottes rouges.



Neuf joueurs, dans les cinq grands championnats, ont pris deux cartons rouges. Parmi eux, deux Phocéens : Dimitri Payet et Dario Benedetto.





Les équipes totalisant le plus de cartons rouges*

1- OM : 8 cartons rouges (et 66 jaunes)

2- Betis : 6 cartons rouges (et 50 jaunes)

- Alavés : 6 cartons rouges (et 56 jaunes)

- Montpellier : 6 cartons rouges (et 47 jaunes).



*Parmi les cinq grands championnats.