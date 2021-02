Diaz ne comprend pas le silence de McCourt

Kévin Diaz ne comprend pas le silence de Frank McCourt, dans la crise qui secoue l'OM. Il pense que Jacques-Henri Eyraud ne peut pas rester président. A moins qu'une vente ait lieu dans les prochains mois, ce qui paraît peu plausible.





"La direction de l'OM est complètement acculée... Maintenant, j'ai deux questions. Est-ce que McCourt veut vendre le club ? Et dans ce cas, il ne veut pas changer de direction. Il espère peut-être une vente rapide. Mais si ce n'est pas le cas, soit McCourt, il est aux USA en étant complètement déconnecté de l'OM, qui est peut-être le cadet de ses soucis en ce moment. Sinon, je ne comprends pas comment Eyraud pense qu'il va pouvoir retourner cette situation. Car même si l'OM gagnait tous les matchs jusqu'à la fin de la saison en étant champion de France, les Marseillais continueraient de réclamer son départ. Le point de non-retour est déjà atteint entre les supporters et le président", a estimé le journaliste au micro de RMC.



Les exemples de Nantes et de Bordeaux, où ni la mairie ni les supporters ne sont écoutés, laissent craindre le pire. Par ailleurs, s'il paraît évident que la direction olympienne doit assumer ses responsabilités, la logique voudrait peut-être que celles de certains groupes de supporters, les plus liés aux violences d'il y a trois semaines, devraient en faire de même.