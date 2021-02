Nabil Djellit a tiqué sur un choix de Nasser Larguet, lors du match Nantes-OM (1-1). Il n'a pas compris l'entrée de Valère Germain (30 ans), à la pause, au poste d'avant-centre.





"Mérité pour l'OM. Nantes non-football absolu... Je me demande encore comment il n'y a pas eu 0-0. Une purge... Payet a été le meilleur à l'OM. Germain en pointe tout seul, c'est le pire choix de l'histoire du football. Tout le monde le sait et pourtant ça continue...", a-t-il publié sur Twitter.



Germain a marqué 3 buts en 23 matchs de Ligue 1. Face à Nantes, Nasser Larguet a également étonné en donnant sa confiance à Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo, pour les postes de latéraux, plutôt que Pol Lirola et Jordan Amavi.