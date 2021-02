Dimitri Payet (33 ans) a parfaitement répondu aux critiques déplacées de vendredi. Il a souligné que l'équipe n'était pas sortie d'affaire.





"Au vu du scénario c'est un bon point, car on a montré des ressources mentales après le but que l'on prend. On prend ce but sur une erreur de notre part, mais on a continué à jouer. Dans notre situation on a gardé en tête qu'il fallait continuer à pousser pour revenir et pourquoi pas aller gagner", a déclaré le Réunionnais au micro de Canal. Il est resté prudent sur le redressement supposé : "C'est une équipe qui n'est pas non plus guérie. On a su gagner en milieu de semaine, mais on a besoin de confiance, on a besoin de jouer ensemble, de retrouver du plaisir. Ce sont des points qui sont fédérateurs."



Les joueurs n'ont pas été aidés par certains dirigeants, par certains leaders des groupes de supporters, par André Boas ou par certains arbitres, ces dernières semaines. Il s'agit bien de mesurer le mental dont ils font preuve. D'autres se seraient écroulés.