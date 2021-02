Beye rêve toujours d'entraîner l'OM

Habib Beye a répété qu'il répondrait favorablement à la possibilité d'entraîner l'OM.





"Le métier d'entraîneur est pour moi une obsession. Même dans mon métier de consultant, je me rends compte que la façon dont j'analyse les matchs, c'est presque une projection", a déclaré l'ancien capitaine phocéen dans un entretien accordé à L'Équipe. Et de poursuivre sur l'OM : "C'est mon club de coeur. Le club où j'ai passé les plus belles années (2003-2008), avec Strasbourg aussi en formation (1998-2003). La reconnaissance que j'ai eue des gens et des supporters, oui, j'ai une sensibilité pour l'OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (...) Tu ne dis pas non à l'OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal."



Beye a disputé 174 matchs avec l'OM, entre 2003 et 2007.