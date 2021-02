René Malleville appelle à de nouvelles actions pour faire partir Jacques-Henri Eyraud de l'OM.





"Moi, j'appelle à une action qui sera efficace pour faire partir Eyraud. Il faut qu'on se réunisse à 4 000 ou 5 000. La moitié à l'entrée Ganay et la moitié à l'autre entrée couchée par terre. Que la police ne puisse pas vous taper. Un truc tranquille qui évite la violence. On se couche là et on bouche la ville. On arrête tout. Ça, ce sont des actions. Ce projet Agora... Qui est à l'origine de la fondation des clubs de supporters ? C'est Bernard Tapie. C'est grâce à lui. Et le pauvre Eyraud est en train de détricoter tout ce qu'a fait le boss. J'attends des actions physiques de la part des clubs de supporters et je suivrais ces autres, mais dans la non-violence", a-t-il lâché sur Radio Star.



JHE reste quant à lui très discret, bien que la situation paraisse critique.