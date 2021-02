Le questionnaire grotesque envoyé à des supporters

La direction de l'OM tente de recueillir l'avis de certains abonnés sur les actions des supporters. Le contenu du questionnaire envoyé laisse sans voix, tandis que la consultation des tribunes latérales aurait été privilégiée.





Vendredi, des supporters ont indiqué sur les réseaux sociaux avoir reçu un questionnaire censé recueillir leur avis sur la légitimité de certaines actions des supporters de l'OM. Il était demandé qu'ils notent de 1 (pas légitime du tout) à 10 (tout à fait légitime) certaines actions de supporters telles que les "chants insultants", la "déstabilisation des joueurs adverses", les "tifos et banderoles pour se plaindre des résultats sportifs", "les jets de projectiles", "les tifos et banderoles pour se plaindre de la direction de l'Olympique de Marseille", ou encore les "tifos et banderoles insultantes envers la direction de l'Olympique de Marseille". Le sondage serait géré par la société Efficience 3, spécialisée dans les études de marché et d'opinion. RMC précise qu'il n'a pas été envoyé à tout le monde : "Il semblerait qu'une base de données de supporters ait été ciblée, avec en particulier les abonnés en tribunes latérales et les clients occasionnels."



La lecture de ce questionnaire suffit à mesurer combien le décalage est important entre les bureaux de direction et les tribunes. Bien qu'il soit là depuis près de cinq ans, Jacques-Henri Eyraud paraît bien loin d'avoir compris les supporters et la ville de Marseille.