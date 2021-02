Faf La Rage explique pourquoi il soutient les groupes de supporters

Faf La Rage a expliqué pourquoi il avait pris position du côté des groupes de supporters. Il demande le départ de Jacques-Henri Eyraud.





"C'est comme si on était dans une maison, des gens l'ont bâti, décoré, et d'un coup des gens viennent et commencent à dire on ne tient plus compte de vos avis, sortez, la maison est occupée et vous n'avez plus votre mot à dire... au lieu de discuter on a affaire à des gens qui campent sur leur position, regrette encore Faf La Rage. Au lieu de trouver des compromis et de discuter, ils ont leur avis et ne veulent pas faire autrement. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un club et encore moins l'OM", a déclaré le rappeur marseillais (propos relayés par RMC).





"On est au stade où quelqu'un doit partir"

Il souhaite que Frank McCourt change de président : "Tout le monde réclame une démission, on veut une autre direction. La rupture est consommée. Derrière, ça va être très difficile de revenir en arrière. On est au stade où quelqu'un doit partir. Ce n'est pas que l'histoire des supporters, c'est celle de toute une ville." L'Américain n'est a priori pour l'instant pas contesté : "Pour l'instant, on vise surtout Eyraud, c'est un peu unanime. Pour l'actionnaire, la question est de savoir où il est. Il doit prendre position. S'il ne le fait pas, il va se mettre une ville à dos. Il a peut-être encore une carte à jouer, mais il doit écouter les gens. On ne comprend pas ce silence."



On peut penser que les joueurs ont beaucoup de mérite de faire face, d'autant que les raisons de ces tensions ne les concernent pour ainsi dire pas.