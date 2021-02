Nicolas Vilas se pose des questions sur l'OM et ce qu'il représente pour la ville de Marseille.





Sur Twitter, le journaliste a lancé quelques pistes de réflexion concernant la situation dans laquelle se trouve le club phocéen : "Le cas de l'OM est aussi passionné que passionnant. À qui appartient un club ? À ceux qui en achète des parts ? À ceux qui le soutiennent, qui l'aiment ? Quelle est la place du supporter ? La schizophrénie du foot business : le client est roi, mais il est surtout bien plus que ça", a-t-il posté.



Ces derniers jours, le débat ne vole effectivement pas très haut entre, d'un côté, une direction qui cherche à définir le supportérisme par le biais d'un questionnaire qui laisse sans voix, et de l'autre des supporters qui se laissent aller à des actions violentes intolérables contre leur propre camp. Et Rachid Zeroual a quand même sous-entendu que Jacques-Henri Eyraud avait fait volontairement basculer la manifestation dans la violence...



Sans intervention de Frank McCourt et des décisions fortes et intelligentes, on peine à imaginer que la situation s'arrange, ces prochaines heures, à l'OM.