Habib Beye a décrypté l'intégration de Luis Henrique (19 ans), à l'OM. Il pense qu'il a besoin de temps pour s'adapter à un nouveau football.





"Ça a été compliqué, mais c'est aussi à l'image de ce club dans sa gestion sportive, mais également dans la communication d'André Villas-Boas vis-à-vis de Luis Henrique. Je pense que quand on présente un joueur comme une pépite, qu'on dit qu'il n'est pas le joueur qu'on a voulu en tant que numéro 9, on met déjà une pression supplémentaire à un joueur qui arrive du Brésil, qui doit avoir le temps de s'adapter", a déclaré l'ancien capitaine olympien au micro de Canal.





"Il a montré une certaine qualité dans la percussion"

Il pense qu'il a subi une vague de critique injustifiée : "Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on l'a critiqué sans l'avoir vu jouer réellement. C'est-à-dire qu'on lui a donné des bouts de minute et d'un seul coup on a statué sur un joueur qui vaut peut-être un peu plus de 10 millions comme si Neymar venait d'arriver à l'OM. La problématique, c'est qu'il faut le voir, lui donner du temps. Peut-être que ça ne sera pas exceptionnel, mais il a montré une certaine qualité dans la percussion. Il a été décisif donc c'est important de lui donner ce temps de jeu, cette valorisation dans ce genre de match et puis attendons."



Il a enfin rappelé que tous les joueurs qui arrivent du Brésil ont besoin d'un temps d'adaptation : "On peut regarder tous les championnats européens, des Brésiliens qui sont arrivés en Europe, qui ont mis six mois ou un an pour s'acclimater et qui sont devenus des joueurs majeurs, on en a vu beaucoup. Donc, soyons patients avec lui, ayons un peu de compassion sur le fait qu'il doit s'adapter à un championnat qui est nouveau pour lui, mais il a montré de très belles dispositions. Certains joueurs qui étaient sur le banc peuvent créer une émulation et se dire : 'bon il va falloir que je me bouge parce que ces joueurs-là montrent de la volonté'."



Luis Henrique devrait à nouveau être titularisé face à Nantes, ce samedi.