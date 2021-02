Mercato : déjà trois prétendants pour Milik ?

Arek Milik (26 ans) serait déjà sur les tablettes de plusieurs clubs italiens, dans l'optique du mercato estival.





Selon les informations rapportées par Calciomercato, trois clubs ont coché le nom de l'international polonais, en vue du prochain été. Il s'agirait de la Juventus, l'AS Rome et de l'Inter Milan, lesquels pourraient être tenté de faire une proposition pour le rapatrier en Italie. Certaines sources évoquent la présence d'une clause libératoire de 12 millions d'euros, cela ne peut pas être si simple, étant donné que la réglementation française l'interdit.



Touché à la cuisse, Milik n'a pour l'instant joué que 2 matchs avec l'OM. Il est parvenu à inscrire 1 but. Nasser Larguet considère qu'il faut ménager l'attaquant. Il ne figure pas dans le groupe pour le déplacement à Nantes, ce samedi. Pour rappel, il est prêté 2 ans et paraphera ensuite un contrat de quatre ans avec le club phocéen.