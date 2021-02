Hugues Ouvrard, directeur général de l'OM, se défend d'avoir voulu vider les virages de leurs supporters.





"C'est la suite logique de ce qui s'est passé le 30 janvier. Quand il se passe ce qu'il se passe le 30 janvier, vous ne pouvez pas faire une tape sur l'épaule et dire aux gens "ben c'est super, on va continuer à discuter". Il faut marquer le coup", a-t-il déclaré au micro de l'émission Quotidien. Il a également évoqué le positionnement de la mairie : "Je pense que le maire est totalement dans sa position et dans son rôle. Il a d'un côté un club qui est l'emblème principal de sa ville, avec la Bonne Mère et le Vieux Port, et de l'autre côté des supporters qui sont une voix au chapitre et qui sont influents, à Marseille. Lui il se positionne au milieu."





"Il est temps qu'on s'apaise tous et qu'on retrouve le chemin de la discussion"

Il a enfin apporté des précisions sur la volonté du club : "On a absolument aucune volonté de faire partir les 28 000 supporters qui sont les virages. Vous savez, quand il y a beaucoup de passion, c'est comme dans un couple quand on commence un petit peu à s'embrouiller, on monte très haut et on se dit 'Peut-être que je n'ai pas bien écouté ce que m'a dit l'autre', peut-être que je n'ai pas bien compris parce que j'étais emporté par ma passion. C'est monté très haut comme souvent à Marseille, et maintenant il est temps qu'on s'apaise tous et qu'on retrouve le chemin de la discussion."



Il est pour l'instant difficile de savoir comment tout ça pourrait évoluer.





En réaction, la direction du club a mis en demeure les 6 principaux groupes de supporters, avec menace de rupture du contrat d'abonnement.

"On n'a absolument aucune volonté de faire partir les 28 000 supporters !"explique Hugues Ouvrard, directeur général de l'OM.

#Quotidien pic.twitter.com/Uij9fxDbk8 — Quotidien (@Qofficiel) February 19, 2021